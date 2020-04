Voor het eerst in 150 jaar broeden weer raven in Bosland

De raaf is een beschermde vogelsoort. Het is een grote vogel, een aaseter, en hij is heel intelligent. Er waren al een tijdje raven in het natuurgebied, maar de beheerders konden geen nest vinden. Tot nu. De omstandigheden zijn beter geworden voor de raaf, zegt boswachter Eddy Ulenaers: "Een raaf is een aaseter, en samen met de wolf komt die soort terug omdat er meer aas is. Er is ook meer grof wild dan vroeger, dus er zijn sowieso ook meer kadavers, en daar profiteren zij van."