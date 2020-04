Afstand houden is een van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar in El Salvador, in Centraal-Amerika, was dat voor honderden gevangenen even niet mogelijk. Veroordeelde misdadigers zijn er 24 uur lang dicht bij elkaar gehouden en hard aangepakt. Het was een vergeldingsactie van de president voor het toegenomen geweld in zijn land.