Epidemioloog Van Damme: "De nieuwe samenleving zal er een zijn met een mondmasker"

"Het is niet de bedoeling die maskers de hele tijd te dragen. We gaan dat doen op het moment dat dat nodig is", zegt Van Damme, bijvoorbeeld aan de schoolpoort, op het openbaar vervoer en in de winkel. "We zijn vertrokken van een fase waarin iedereen in zijn kot bleef en een masker niet nodig was. Nu gaan we naar een fase van meer volk op straat, veel meer volk op straat, waarbij het afstand houden niet meer mogelijk is. We weten dat de besmetting vooral tussen volwassenen gebeurt, dus is het belangrijk op drukke plekken een masker te dragen. De nieuwe samenleving zal er een zijn met een mondmasker."