Malle houdt nog fysieke gemeenteraad: “Interactie is belangrijk en dat gaat beter als we elkaar kunnen zien”

In Malle wordt de gemeenteraad van aanstaande donderdag nog fysiek georganiseerd. Dat is uitzonderlijk, want veel steden en gemeenten kiezen in tijden van corona voor een digitale versie. “Niet alleen wat gezegd wordt is belangrijk, maar ook lichaamstaal is essentieel”, zegt burgemeester van Malle, Harry Hendrickx (Democratische Beweging Malle). De gemeenteraad verhuist naar de grote feestzaal van het gemeenschapscentrum, zodat iedereen voldoende afstand kan houden.