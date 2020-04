Waar komt de handdruk eigenlijk vandaan? En durven we het ooit weer te doen? "We worden allemaal Aziatisch"

De Quakers populariseerden de handdruk in Engeland en daarna in de rest van Europa. Roodenburg: "Midden 19e eeuw belandde de handdruk in Frankrijk. De “shakehands” werd een begrip. Gustave Flaubert schrijft erover in “Madame Bovary’. Daarna kwam Rusland aan de beurt. Toergenjew vermeldt het nieuwste Engelse gebaar in zijn boek “Vaders en zonen”. Zo zwermde de schuddende handen verder uit, uiteindelijk zelfs tot in Azië.”

“Het handendrukken veroverde in de 20e eeuw de wereld”, aldus Roodenburg. “In Frankrijk is het op bepaalde plaatsen de gewoonte om eerst het hele café de hand te schudden. Zelfs Japanners, die traditioneel buigen, durven wel eens de handen gebruiken."

"Toch is het handendrukken niet in alle periodes even populair. In Engeland was het in de jaren tachtig uit de mode. Ook bij ons verschilt het gebruik van generatie tot generatie. Vandaag is het dan weer in trek bij populistische leiders. Het doet de waarde van dit mooie, oude gebaar zelfs een beetje verloren gaan.”