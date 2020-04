Geen Kunstenfestival Watou deze zomer

Het moest een feesteditie worden: het Kunstenfestival Watou bestaat 40 jaar. Maar het schepencollege van Poperinge stelt het feestje met een jaar uit. "De recente coronarichtlijnen bieden geen duidelijk perspectief voor het organiseren van een evenement als het Kunstenfestival. Daarom zetten we de voorbereidingen on hold."

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bemoeilijken al enkele weken de inhoudelijke en praktische voorbereidingen van het kunstenfestival. "Prioritair is nu de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers, de inwoners van Watou, de kunstenaars, de dichters en de bezoekers. Die kunnen we nu helaas niet garanderen."

Er was nog maar net een oplossing gevonden voor de financiële problemen van het Kunstenfestival. De Vlaamse regering had 220.000 euro subsidies beloofd waardoor het festival nog drie jaar kan voortbestaan. Die subsidies verschuiven nu met een jaar zodat er vanaf 2021 zeker nog drie edities zijn.

Er kwamen vorig jaar 21.000 bezoekers naar Watou voor het Kunstenfestival. Het stadsbestuur zoekt naar een alternatief voor deze zomer. "We kijken hoe we Watou en Poperinge toch wat extra glans kunnen geven. We willen de schoonheid van het kunstenfestival in een of andere vorm naar de Westhoek brengen."