Rusland slaat alarm over toenemend aantal bosbranden: "Wellicht zijn quarantainemaatregelen mee verantwoordelijk"

Ook over de cijfers over de coronacrisis zelf is er veel onduidelijkheid. Rusland hinkte opvallend achterop in het aantal besmettingen en doden. Terwijl het virus om zich heen greep in Europa en de VS, gingen in Rusland de cijfers nauwelijks naar omhoog. De voorbije weken zijn er wel veel besmettingen bij gekomen. Er zijn nu 87.000 Russen besmet en net geen 800 overleden.

"Dat kan geluk zijn", zegt Geert Grootkoerkamp. "Maar waarschijnlijk is een deel van de coronaslachtoffers niet als zodanig geregistreerd. De echte cijfers over Rusland zullen pas over een aantal weken of maanden duidelijk worden, wanneer de statistieken klaar zijn."