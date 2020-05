Gemeenteraad Antwerpen voor het eerst volledig digitaal

Antwerpen is niet de eerste stad met een volledig digitale gemeenteraad. "Maar wel de beste en de grootste", zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) in zijn openingstoespraak. "Alle dingen die je normaal kan doen op een gemeenteraad, kunnen hier ook. Zelfs stemmen over een bepaald onderwerp."

Ook in Turnhout verliep de gemeenteraad voor de eerste keer volledig digitaal.