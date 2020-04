Wachten op ivf-behandeling door coronamaatregelen: "Vooral de onzekerheid is mentaal erg zwaar"

Het is inderdaad nog niet duidelijk of vruchtbaarheidsbehandelingen in eerste instantie bij die geleidelijke herstart van de niet-essentiële medische zorg gaat zijn. Dat zegt ook dokter Tom Coetsier, het diensthoofd van het fertiliteitscentrum van het AZ Sint Lucas in Gent. "Het is nog een groot vraagteken voor ons", vertelt hij. "We wachten in spanning af wat de resultaten zullen zijn van de werkgroepen die dat moeten uitwerken."

Het is intussen erg rustig in de fertiliteitscentra. Sinds het begin van de lockdown mogen ze enkel hoogdringende patiënten behandelen. Vrouwen met kanker die voor ze aan hun chemotherapie beginnen eicellen laten invriezen bijvoorbeeld. De vruchtbaarheid daalt sterk met de leeftijd, sinds een week kunnen daarom 40-plussers ook opnieuw terecht voor vruchtbaarheidsbehandelingen. "Op dit moment voeren we slechts 10 tot 17 procent van de behandelingen uit", legt dokter Coetsier uit.