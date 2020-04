Hillary Clinton steunt Joe Biden: "een echte president, niet iemand die die rol op tv speelt"

De steun is niet onverwacht, want de meeste kopstukken van de Democratische partij hebben al hun steun uitgesproken voor Joe Biden, onder hen ook voormalige rivalen bij de voorverkiezingen.

Sinds haar nederlaag bij de verkiezingen van 2016 is de invloed van de Clintons in de Democratische partij weliswaar gedaald, maar toch is die nog zeer aanzienlijk. Hillary Clinton ligt erg goed bij de Hispanics, Spaanssprekende mensen met roots in Mexico of elders in Latijns-Amerika, en het is net daar waar Biden het minder goed doet. Biden ligt dan weer goed bij zwarte kiezers, onder meer door zijn goede band met ex-president Barack Obama.