Hoeveel stiller is het tijdens de lockdown? "We horen andere dingen," zeggen experts

Misschien is het maandag alweer voorbij, maar de wereld klinkt verrassend anders sinds we in ons kot blijven. Enerzijds minder auto’s en vliegtuigen, cafés en terrassen, anderzijds meer vogels, ook in de stad. En dromen we dat nu, of draagt het geluid verder? Het applaus op straat om acht uur ’s avonds, het balkonconcertje of … de blaffende hond, de grasmaaier of de ruzie bij de buren. Over het algemeen ervaren we een gevoel van grotere rust. Maar is het ook objectief stiller? We zochten en vonden recente meetresultaten.