In Velm wordt houthakseldam aangelegd om modderstromen tegen te gaan

Veel regen na een lange droge periode, dan zit het er in dat sommige plekken in Zuid-Limburg te maken krijgen met modderstromen. En om die stromen tegen te gaan, zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Welke precies is afhankelijk van de plek. En de man die nadenkt over oplossingen is erosie-coördinator Karel Vandaele, bijgenaamd de modderdokter.

Eén van de maatregelen om erosie tegen te gaan, is de aanleg van een houthakseldam. Dat gebeurt op dit moment in Velm, in Sint-Truiden. Karel Vandaele: "Die houthakseldammen, dat zijn houten palen die men in een rechthoek in de grond klopt, daar wordt dan kippengaas in gestoken en dat wordt dan opgevuld met hakselhout." Andere mogelijkheden om erosie te bestrijden zijn grasbufferstroken, aarden dammen of buffergrachten.

Die erosiebestrijding gebeurt in samenspraak met de landbouwers, op vrijwillige basis. De coördinator spreekt landbouwers aan en vraagt hen of ze een bepaalde maatregel willen nemen. En de landbouwers krijgen daar een vergoeding voor. Hoe meer landbouwers mee willen doen, hoe beter de gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast beschermd kunnen worden. "Er is al veel gebeurd de voorbije jaren", zegt Karel, "maar er is meer nodig om de klimaatverandering bij te benen."

Daarnaast gaat de stad Sint-Truiden ook aan inwoners een subsidie geven als zij maatregelen nemen tegen wateroverlast. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermdijken, verwijderbare schotten of drempels voor een ondergrondse garage.