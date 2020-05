Vanaf volgende week meer gewone raadplegingen bij huisartsen: "Bang afwachten of we voldoende beschermingsmateriaal vinden"

Vanaf volgende week zijn er weer meer raadplegingen mogelijk bij de huisartsen. Zij mogen dan stapsgewijs meer patiënten ontvangen in hun praktijk. Ook bij groepspraktijk Hagra in Ravels bereiden ze zich voor om opnieuw meer mensen te helpen. Ze moeten zich wel aan bepaalde richtlijnen houden. "In de wachtkamer moeten patiënten genoeg afstand kunnen houden. Daarom zorgen we dat er genoeg tijd tussen de afspraken zit", zegt huisarts Geert Klaasen van Hagra.

Er zal ook extra geïnvesteerd moeten worden in beschermingsmateriaal en de vraag is of dat zal lukken. "Het gaat dan over mondmaskers, ontsmettingsgel en handschoenen. Daar hebben we veel meer van nodig dan vroeger. De vraag is of er genoeg voorraad is om elke huisartsenpraktijk daarvan te voorzien", vertelt Klaasen.

Tandartsen mogen trouwens een zogenaamd 'corona-supplement' aanrekenen, omdat ze meer kosten hebben om zich te beschermen. Huisartsen mogen zo'n supplement niet aanrekenen.

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":