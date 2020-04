Jan Van Rompaey over coronacrisis: “50e huwelijksverjaardag heel anders gevierd dan gedacht”

Ook voor Jan Van Rompaey is het leven sinds de coronacrisis erg veranderd. Net als iedereen zit hij vaak thuis. Toch verveelt de 79-jarige ex-presentator zich niet. “Ik ben blij dat ik niet in een klein appartementje woon met kinderen zoals veel mensen dat moeten doen. Of zoals degenen die alleen wonen, want dat is nog een stuk erger denk ik. Wij zijn met twee, dat is een voordeel. Dan word je toch minder snel eenzaam.”

Zondag was hij exact 50 jaar getrouwd met zijn vrouw Vif. “Ach, we hebben gezellig met ons twee gevierd binnen de perken van wat mogelijk is. Maar dat was op zich ook wel leuk. Het is wat het is”, vertelt hij berustend aan Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.