Jonge skater komt om het leven na ongeval met auto in Stekene

De jongen zou op weg geweest zijn van zijn grootouders naar huis, maar bij het oversteken van de straat liep het mis. Mogelijks hoorde de twintiger de auto niet of te laat aankomen, hij had muziekoortjes in.

De jongeman studeerde aan de hotel- en toerismeschool Spermalie en werkte in een restaurant in de streek. De verslagenheid in de buurt is groot.