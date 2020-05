Joodse ambulanciers applaudisseren voor lokale politie in Antwerpen

“Het zijn moeilijke tijden voor iedereen”, zegt Antwerps districtsschepen Samuel Markowitz (Open VLD), die overigens zelf ambulancier is. “We vinden het ongelooflijk mooi dat de politieagenten ook in deze tijden naar buiten komen om hun dagelijkse taken te doen en mensen te helpen, zoals ook dokters en verpleegkundigen dat doen. Zoveel solidariteit verdient een applaus en daarom geven we dat vandaag ook graag.”

De politieagenten stonden opgesteld voor hun kantoor. Zij gaven op hun beurt ook een applaus voor de ambulanciers.