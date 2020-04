Brugse Reien hebben helder water, omdat er geen bootjes meer varen: er zijn zelfs karpers te zien

Het water in de Brugse Reien is opvallend helder. En dat heeft alles te maken met de coronacrisis. Er varen al wekenlang geen toeristische bootjes. En dat heeft duidelijk effect op het leven onder water.



Bij elke rondvaart van de toeristische bootjes brengen de schroeven van de motor modder in het water in beweging. Dat zorgt voor troebel water. Maar sinds enkele weken wordt het water dus niet meer verstoord door de bootjes. Daardoor is de modder naar de bodem gezakt en ziet het water er veel helderder uit.

Je kan zelfs karpers zien. En dat merkten ook heel wat Bruggelingen al op. Er zwemmen heel wat indrukwekkende exemplaren in de Brugse Reien. “Ik wist zelfs niet dat er zulke grote vissen in de reitjes zwommen”, geeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) toe. “Karpers houden van warm water en door de zon op het water komen ze genieten van de warmte aan de oppervlakte.”

Het zal regenen de komende dagen en dat is ook voor de karpers in de reitjes goed nieuws. “Te lang droog en warm weer kan voor een tekort aan zuurstof in het water zorgen. Om te vermijden dat vissen sterven, zouden we beluchters moeten plaatsen. Maar door de regen zal er vanzelf weer meer zuurstof in het water komen", zegt de burgemeester.