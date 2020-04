Leegstaande panden bij N60 gaan tegen de vlakte: “Weten nog niet wat er komt: natuur, volkstuintjes of landbouw”

De 24 gebouwen nemen heel wat ruimte in beslag. “Samen met de besturen van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen zullen we kijken wat er in de plaats van de gebouwen komt. We kunnen er bijvoorbeeld stukjes natuur van maken of gebruiken voor de landbouw, maar ook volkstuintjes of andere creatieve ingevingen zijn mogelijk.”

Wel blijven sommige gebouwen staan. “Er zijn 6 woningen die nog dienen, die zullen we niet slopen want dat zou zonde zijn. Die gebouwen krijgen een tijdelijke invulling zoals sociale huisvesting.”

Over de sloopwerken waren enkele infomarkten voor buurtbewoners gepland. Maar die zijn door de coronamaatregelen uitgesteld. De sloopwerken zouden tegen de zomer klaar moeten zijn.