Limburgse OCMW's krijgen meer hulpvragen. "We zien heel wat mensen voor het eerst"

Ook Ria Grondelaers (CD&V) die als schepen bevoegd is voor het OCMW van Genk en ook voorzitter is van het overleg tussen de Limburgse OCMW's ziet hetzelfde fenomeen bij andere OCMW's in Limburg. "Het gaat vaak om mensen die het tot nu toe zelf konden redden maar die nu in financiële problemen geraken omdat ze niet meer kunnen werken. Het gaat dan om mensen met een interimcontract met dag- of weekopdrachten, die te weinig dagen hebben gewerkt om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering of om mensen die deeltijds werkten en die een zeer lage uitkering krijgen en ons vragen voor een financiële bijpassing."