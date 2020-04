Maximaal 14 leerlingen per klas wanneer lessen vanaf 15 mei weer starten

Er is meer duidelijkheid over de heropstart van de scholen vanaf vrijdag 15 mei. Zo mogen er tot 14 kinderen in 1 klas bij elkaar zitten (in plaats van 10), met de nodige afstand. Daarnaast kan naast het zesde middelbaar dit schooljaar mogelijk weer les gegegeven worden in het tweede en het vierde middelbaar, daarover wordt beslist op 22 mei. Is de beslissing positief, dan mogen die twee leerjaren vanaf 29 mei weer naar school. Dat is vanmiddag beslist in een overleg tussen het binet en de administratie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden.