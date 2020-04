Lockdown verhoogt de kans om (weer) naar de fles te grijpen: "Alcohol is sluw en heeft je altijd bij je nekvel"

Het zijn niet enkel de ex-alcoholisten die dreigen in de val te trappen. Er is nog een andere groep die vatbaar is om af te glijden in overmatig drankgebruik, en dat zonder het goed te beseffen. Mensen willen het graag gezellig maken thuis. Een aperitiefje meermaals per dag wordt soms snel een gewoonte. Er kan problematisch gedrag ontwikkeld worden.



"Het is het moment om eens je persoonlijke balans op te maken. Wat drink ik per dag? Hoeveel uur spendeer ik aan het drinken van alcohol op weekbasis? Je zou kunnen verschieten", aldus Lecompte. (Als richtlijn geeft de DrugLijn mee om niet méér dan tien standaardglazen alcohol per week te consumeren. Klik hier om enkele signalen te herkennen van een verslaving.)