Vervaagd doorheen de eeuwen: "Het meisje met de parel" had vroeger wimpers en stond voor groen gordijn

"Wat ons vooral interesseerde was het loodwit. Bij Vermeer is wit niet zomaar wit, je hebt heel wit, wat minder wit en nog wat grijziger wit. We hebben maar liefst vier soorten loodwit ontdekt. Hij koos het subtype heel bewust naargelang het subtiele optische effect dat hij wilde bereiken. Zo is de parel die hij schilderde slechts een illusie, opgebouwd uit enkele doorschijnende en dekkende vegen witte verf."



De ingrediënten voor de kleuren kwamen vanuit de hele wereld. Opmerkelijk is het overvloedig gebruik van ultramarijn op basis van lapis lazuli in de blauwe tulband van het meisje en de jas. "Dat is een pigment dat heel duur was in de 17e eeuw, duurder dan goud. Het was afkomstig uit Afghanistan. Vermeer gebruikt niet zomaar eender welk type van lapis lazuli, maar hij gebruikt het duurste, het meest intense, het meest verfijnde."