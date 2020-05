Mortsel bestelt 27.000 mondmaskers en steunt zo de lokale economie

Vanaf 4 mei is het verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en in de scholen. Intussen is het duidelijk dat de federale overheid niet op tijd voor iedereen een mondmasker zal kunnen voorzien.

Daarom heeft de stad Mortsel beslist om niet bij de pakken te blijven zitten. De stad heeft naaiatelier 'IetStof' uit Mortsel onder de arm genomen om 27.000 mondmaskers te laten maken. "We hebben een stappenplan uitgewerkt om het allemaal vlot te laten verlopen want het is een hele opdracht", zegt Fadime Tezerdi van het naaiatelier in Start Je Dag. "Het doet echt deugd dat Mortsel gekozen heeft om de mondmaskers lokaal te laten maken."

De eerste lading mondmaskers, zo'n 20.000, moeten tegen 11 mei bij de bewoners zelf in de bus belanden. Een tweede lading volgt een week later. Die is bestemd voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar die er verplicht één moeten dragen op school.