Naaister Carina uit Genk schakelt haar hele gezin in om mondmaskers te maken

"Om zo efficiënt mogelijk te werken, hebben we de taken verdeeld", zegt Carina Vanloffelt. "Ieder heeft z'n eigen taak en het is echt bandwerk. Eén dag tekenen we de patronen uit, knippen we de stoffen en de filters en leggen we plooitjes. De volgende dag stikken we alles in mekaar en werken we af. We zijn net een klein fabriekje. Maar op die manier kunnen we wel op 2 dagen tijd 120 maskers maken."