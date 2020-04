In 25 jaar nog nooit zo rustig geweest in het Hallerbos: "Dit jaar is er geen schade bijgekomen"

Normaal lokken de paarse boshyacinten jaarlijks duizenden bezoekers en fotografen uit binnen- en buitenland naar Halle, maar dit jaar stak de coronacrisis daar een stokje voor. Het is volgens boswachter Pierre Kestemont al 25 jaar geleden dat het zo rustig was in het bos: "Het was een totaal ander jaar dan de voorbije jaren. De rust die er was, maar ook de bloei die veel vroeger was dan andere jaren. De mensen uit de streek appreciëren die rust ook wel."