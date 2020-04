Oma leert kleindochter via Skype mondmaskers maken: “Ik ben heel trots op haar”

“Het eerste mondmasker was wel een beetje te groot”, gaat Nora verder. “Dat heb ik dan maar aan mijn mama gegeven. En omdat mijn mama er eentje had, wilde mijn papa er ook. En zo is de bal aan het rollen gegaan.” Nora besloot om haar creaties te verkopen op straat. “We hebben een tafeltje op de oprit gezet. Voor de tafel hebben we een lijn getrokken zodat we zeker van zouden zijn dat er genoeg afstand gehouden werd. Toen ik al een aantal maskertjes verkocht had, kwam er plots een meneer langs die 54 exemplaren bestelde. Vier voor zijn gezin, 25 voor een woonzorgcentrum en 25 voor een serviceflat. Ik ben heel blij met dat extra werk. De mondmaskers vallen blijkbaar in de smaak”, lacht ze.

“Ik ben echt supertrots op mijn kleindochter”, laat Rita nog weten. “Het is heel erg dat we elkaar nu niet kunnen zien, maar ze is fantastisch bezig.” En ook Nora heeft het moeilijk met de afstand die er op dit moment tussen haar en haar grootmoeder is: “Ik wil haar gewoon eens goed vastpakken.”