Onderzoek naar machtsmisbruik door Braziliaanse president Bolsonaro

Het onderzoek komt er op vraag van het Openbaar Ministerie, dat daarop aandrong na beschuldigingen van Sergio Moro, de minister van Justitie die vorige week ontslag nam. Diens vertrek is een klap voor Bolsonaro, want Moro was populair bij de aanhangers van de regering. Hij was de rechter die de linkse oud-president Lula da Silva veroordeelde wegens corruptie.