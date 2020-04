Oostenrijk heft vanaf 1 mei het uitgaansverbod op, ook groepen van 10 personen worden toegelaten

Oostenrijkse skigebieden werden fal getroffen toen de epidemie in Europa toesloeg. Zo was Ischgl in Tirol een echte broeihaard. Plaatselijke horecazaken sloten vrijwel meteen de deuren en kort daarop volgde een quarantaine in Tirol. Later mochten alle Oostenrijkers het huis niet meer uit tenzij voor essentiële verplaatsingen.

Maar Oostenrijk was ook het eerste land in Europa dat op 6 april al een plan klaar had voor een geleidelijke afbouw van de maatregelen. Op 14 april al zouden de kleine winkels heropenen. Bondskanselier Sebastian Kurz had ook al aangevinkt dat op 1 mei de grotere winkels zouden volgen en eind mei de horecazaken . Maar, zo zei hij toen, daarvoor moest wel aan aan aantal voorwaarden zijn voldaan.

Vanmorgen zei de Oostenrijkse minister van volksgezondheid dat alles klaar is voor die tweede fase. Er zijn tien tot 14 dagen voorbij gegaan sinds de heropening van de kleine winkels en tuincentra. "We hebben dus goed kunnen testen bij de doelgroepen, zoals de werknemers van die winkels, de bouwbedrijven en tuincentra. Daaruit blijkt dat de resultaten goed zijn, met nauwelijks nieuwe besmettingen."

Een tweede belangrijk aspect is de besmettingsgraad. Die is in Oostenrijk gezakt tot 0,6 procent. 1 inwoner besmet dus minder dan 1 andere persoon en dat noemt de minister heel goed nieuws. Bovendien zijn er ook risicogroepen gescreend en ook daar valt het resultaat goed mee. Tenslotte is de capaciteit van de ziekenhuizen ook in orde.

Oostenrijk kende begin april nog een piek van meer dan 9.000 besmettingen. Intussen zijn nog 2.363 mensen ziek. 12.362 anderen zijn genezen, 549 mensen zijn overleden.