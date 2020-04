Theatermaker Michael De Cock: "Als cultuur aan de slag wil, gaan we andere oplossingen moeten vinden. Dat kan"

Het is alweer zeven weken geleden dat we nog een theaterzaal of concerthuis van de binnenkant zagen. We behelpen ons online met opera en gestreamde concerten, maar het is duidelijk dat de cultuursector bloedt door de coronamaatregelen. Om te voorkomen dat ook het najaar een cultureel en financiëel slagveld wordt, moeten de cultuurhuizen nu al plannen maken voor een aangepaste programmatie, schrijft Michael De Cock, artistiek directeur van de KVS.

En het is nu het moment om die keuze te maken, zegt De Cock: "Cultuurhuizen staan voor een dwingende keuze: niet ingrijpen en tal van voorstellingen annuleren in het najaar, of nu zélf de plannen bijsturen en een nieuwe richting geven. Daar is veel creativiteit en vindingrijkheid voor nodig, maar daar zijn we in de cultuursector net hofleverancier in."