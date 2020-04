Pas aangelegde parkeervakken in Asse blijken té smal voor grotere auto's om wettelijk te kunnen parkeren

Maar bij het aanbrengen van de nieuwe wegmarkeringen liep het fout. Na het belijnen, bleek dat de parkeervakken te smal waren. "We hadden gevraagd om parkeervakken met een breedte van 1,80 meter uit te tekenen. Maar dat is dus niet gebeurd", zegt schepen De Baerdemaker. "De vakken zijn slechts 1,50 meter breed. En dat is te smal om een grotere auto te parkeren. De markering zal dus verwijderd en opnieuw geschilderd moeten worden."