Marc Van Ranst ziet af van PVDA-escapade, maar Rik Van Cauwelaert "zag het probleem niet"

Als er al iemand fout is, moet je die volgens Van Cauwelaert zoeken in regeringskringen. "Tegelijkertijd heeft deze regering volgens mij de fout gemaakt om al deze virologen en epidemiologen naar voren te schuiven als woordvoerder, waardoor ze zelf af en toe haar eigen geloofwaardigheid aan het verliezen is."

Volgens hem was het beter geweest om vanaf het begin een minister of topambtenaar als woordvoerder aan te stellen. Die moet dan gewoon uitleggen aan de burgers wat de regering heeft beslist op basis van wetenschappelijke adviezen. "Men heeft een fout begaan en die virologen en epidemiologen naar voren gestuurd als woordvoerder. Dat is volgens mij een heel zware fout."

"Mensen willen duidelijkheid, en daar is de politiek niet in geslaagd", concludeert Rik Van Cauwelaert.

Beluister hieronder het gesprek met Rik Van Cauwelaert en lees verder onder het audiofragment: