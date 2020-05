Schakelzorgcentrum Sint-Truiden sluit ten laatste eind mei

Het centrum was sowieso tijdelijk bedoeld, het was opgestart met een subsidie voor 2 maanden. Er zijn in het totaal al 38 patiënten opgevangen, doorgestuurd uit ziekenhuizen vanuit heel Limburg. Het gaat om coronapatiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet naar huis kunnen omdat de thuisomgeving daar niet geschikt voor is. "Het grootste deel van de patiënten komt natuurlijk uit Sint-Trudo zelf", zegt Veerle Heeren (CD&V), burgemeester van Sint-Truiden. "Maar er komen ook mensen vanuit Vesalius (Tongeren), Maas en Kempen (Maaseik), Jessa (Hasselt) en het Mariaziekenhuis (Pelt)." De patiënten hebben ook heel uiteenlopende leeftijden. "De jongste was 30, de oudste 85, dus het is heel variërend." De patiënten verblijven er gemiddeld 2 weken.