Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat mondmaskers inzamelen en verdelen in Scoutshuis

Het is de bedoeling dat vrijwilligers, leiding van de scouts, het verdeelpunt in het Scoutshuis bemannen op dinsdagen, woensdagen en donderdagen van 14 tot 18 uur. Het is wel nog niet duidelijk, wanneer het de eerste keer zal opengaan.

Van scouts wordt wel eens gezegd dat ze elke dag een goede daad moeten doen en Scouts en Gidsen Vlaanderen richt zich dan ook tot de plaatselijke scoutsgroepen: "In het kader van wat wij buitendienst noemen, de vraag aan onze leden om zich dienstbaar op te stellen in deze crisis, roepen we ook onze groepen op om verdeelpunten in hun lokalen in te richten. En we hopen dat onze scouts en gidsen ook aan de slag gaan om mondmaskers te maken."