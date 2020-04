Spanje stapt uit strikte lockdown, met kleine stapjes en niet overal op hetzelfde ogenblik

De zwaarst getroffen regio's zijn die rond de hoofdstad Madrid, Catalonië met Barcelona en Baskenland. Op andere plaatsen zoals in de Canarias, de Balearen, Murcia of Rioja waren er veel minder gevallen en dus kiest de regering ervoor om die regio's versneld te versoepelen, wellicht ook om te kijken hoe de evolutie daar is.

De nadruk ligt daarbij ook duidelijk op het herstel van het toerisme, goed voor 12 procent van het bruto binnenlands productie en dus erg belangrijk voor de economie. Onder meer de weinig getroffen en erg toeristische Canarische Eilanden hadden aangedrongen op een versnelde heropening om het zomerseizoen nog enigszins te kunnen redden.

Sinds 14 maart leefde Spanje in een erg strikte lockdown, waarbij mensen nauwelijks naar buiten mochten behalve in noodgevallen of om voeding te kopen. Sinds zondag mogen kinderen opnieuw beperkt buiten, maximaal een uur per dag in een straal van een kilometer rond de woning. De maatregelen werden doorgaans stevig gecontroleerd door de politie, maar viel veel mensen -vooral kinderen en ouderen- erg zwaar. Spanjaarden zijn net zoals Italianen en Grieken meestal erg sociale mensen en wonen vaak in erg kleine appartementen, waardoor ze graag buiten zitten. Dat kon dus zes weken lang niet.