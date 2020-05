Stad Halle zet inwoners in voor productie mondmaskers

De stad Halle wil niet wachten op de levering van mondmaskers. Die zijn vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer. Daarom doet ze nu beroep op haar inwoners en verenigingen. Die krijgen stoffen en linten ter beschikking om minstens 25 mondmaskers te maken. Per mondmasker krijgen ze dan anderhalve euro. En dat betekent voor iedereen winst, zegt burgemeester Marc Snoeck: “Door hen in te schakelen kunnen we ook hun kassa spijzen. Want door de coronacrisis werden heel wat eetfestijnen, fuiven of andere winstgevende activiteiten geschrapt van de kalender van verenigingen. Door zelf mondmaskers te produceren kunnen ze dat verlies voor een stuk compenseren. Bovendien zijn we zo niet afhankelijk van leveranciers."