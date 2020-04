Sydney heropent Bondi Beach: "Zo blij dat ik weer in het water kan”

Zwemmers en surfers hebben vanaf vandaag weer toegang tot het beroemde en zeer populaire Bondi Beach. Bijna zes weken geleden ging het strand in Australië dicht vanwege de coronapandemie. Het strand blijft wel gesloten voor zonnekloppers, joggers en voor families. In heel Australië zijn er 84 overlijdens gemeld, bijna 7.000 mensen zijn positief getest. De overheid moedigt mensen aan om zich te laten testen, ongeacht of ze symptomen hebben.