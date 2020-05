Toeristenbootjes Brugge varen dit jaar wellicht niet meer uit

De eigenaars van de toeristenbootjes in Brugge zien de toekomst somber in. Door de coronamaatregelen kunnen ze al een tijd niet uitvaren. Maar zelfs als de maatregelen zouden versoepelen, is het de vraag wanneer het toerisme weer op gang zal komen en hoe de eigenaars het zullen kunnen regelen om toeristen op een veilige afstand van elkaar te plaatsen.

Bootjesuitbater Maurice Michielsens vreest dat hij ten vroegste pas volgend jaar opnieuw zal kunnen uitvaren. "Ik ben misschien pessimistisch ingesteld, maar als je anderhalve meter tussen iedere bezoeker moet laten, dan is dat echt niet rendabel om uit te varen. Normaal gezien kunnen er 40 bezoekers in een bootje, maar door het coronavirus zouden dat er maar 8 zijn. Dat is niet de moeite."

De stad Brugge zegt dat ze de zaak nauw opvolgt bij de nationale overheid om te kijken of en onder welke voorwaarden de bootjes toch zouden kunnen uitvaren.