Vandalen duwen bijenkasten omver in Bovekerke: honderden bijen dood en kilo’s honing verloren

De Rycker is zeker dat het om vandalisme gaat. “Zo’n bijenkast weegt gauw 100 kilo. Die zal niet zomaar omverwaaien, er was ook niet veel wind. Ze is opzettelijk omvergeduwd en daarna nog beschadigd door er stenen en takken op te gooien. Wie heeft hier nu plezier in? Echt schandalig is het.”

In deze periode zijn de bijen volop bezig met het proces om voorjaarshoning te maken. “Er zitten nu zeker 40.000 bijen in zo’n kast, vanaf juli kan dat dubbel zoveel zijn”, zegt De Rycker. "Maar dat ganse proces is nu vernield en daardoor is zeker 50 kilogram honing verloren gegaan. Ongelofelijk jammer.”