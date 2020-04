Viroloog Anthony Fauci over Brad Pitts imitatie: "Hij heeft dat geweldig gedaan!"

Fauci zelf had eerder al in een interview met NBC aangegeven dat, als iemand hem zou mogen spelen in "Saturday night live", het Brad Pitt zou mogen zijn (zie hier beneden). Zijn 'droom' kwam dus uit en hij reageerde gisteren dan ook erg tevreden op Telemundo, een Spaanstalig Amerikaans tv-netwerk: "Ik vond dat hij het geweldig gedaan heeft. Ik ben een grote fan van Brad Pitt en dat is dan ook de reden dat, als men me vraagt wie mij zou mogen vertolken, ik zijn naam noem. Hij is een van mijn favoriete acteurs. En ja, hij heeft een fantastische job afgeleverd."

"Bovendien toonde hij ook dat hij klasse heeft door op het einde zijn pruik af te nemen en mij en alle gezondheidswerkers te bedanken. Dat betekent niet alleen dat hij een groot acteur is, maar ook de nodige klasse uitstraalt", aldus Fauci nog.