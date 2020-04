Voor veel kunstenaars rest nu enkel armoede

De subsidie bij Literatuur Vlaanderen waar we in aanmerking voor kwamen, is vandaag gewoon in rook op gegaan. We kunnen niet meer met de commissie praten, want die bestaat niet meer. Als je vandaag een jonge schrijver in Vlaanderen bent, kan je geen kant uit. Er is simpelweg geen deur meer waar je naar binnen kan? Want op allerlei niveau’s wordt er getreuzeld, getalmd, overlegd, gewacht.

Een hele generatie kunstenaars wordt ’s nachts in paniek wakker. Ze geven de strijd stilaan op en vermommen zich als leraar, ambtenaar, horeca- of bibliotheekmedewerker. Ze zuchten als ze horen dat je ‘je hart moet volgen’, je ‘een job moet zoeken die je passie is’, ‘je van je werk je beroep moet maken.’ Fuck you! Want ze willen. En ze kunnen. Maar ze zijn gesprongen en nu verdrinken ze.