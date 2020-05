200.000 euro omzetverlies per dag voor Antwerpse Zoo en Planckendael: "Verleng alsjeblieft je abonnement!"

Rond deze tijd krijgen abonnees van de Zoo Antwerpen en Planckendael een brief in de bus met de vraag om hun abonnement te verlengen. Dit jaar vragen de dierenparken met aandrang om dat zeker te doen, ook zijn de parken gesloten. "In deze onzekere en moeilijke tijden vragen we steun aan onze grootste fans", zegt woordvoerder Ilse Segers.

Voorlopig kunnen ook de abonnees niet terecht in de parken, omdat die ook dicht moesten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft grote financiële gevolgen voor de dierenparken. In april hebben beide parken elke dag 100.000 euro omzetverlies geleden. “We hebben geen inkomsten uit ticketverkoop, noch van onze shops of horecazaken. Intussen lopen de kosten voor de voeding en de verzorging van onze dieren door. Uiteraard willen we die zorg ook nu uitstekend houden.”