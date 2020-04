98-jarige schildpad Fideel vermist in Wilrijk

Ze startte samen met haar buren een grote zoektocht naar Fideel. “We hebben samen het bos aan de overkant uitgekamd. Daarnaast hebben we overal flyers opgehangen en in de brievenbussen gestopt. We hebben echt alles gedaan om een teken van leven van hem te krijgen”, vertelt Rebecca geëmotioneerd. “Het is nu kouder buiten, dus houdt hij zich wellicht schuil. Zodra de zon schijnt, hopen we meer kans te hebben om hem te vinden.”

Fideel is zo’n 25 centimeter groot en heeft witte cementvlekjes op zijn schild die hij ooit heeft overgehouden aan een ongelukje in de tuin. Als jij Fideel gezien hebt, stuur dan een mailtje naar antwerpen@radio2.be.