Veel kankerpatiënten bezorgd over versoepeling coronamaatregelen: Kom op Tegen Kanker heeft 10 aanbevelingen 

Kom op tegen Kanker vraagt de ziekenhuizen om voor die mensen een uitzondering te maken. "We vragen dat één mantelzorger de patiënt mag begeleiden tijdens onderzoeken, behandelingen en consultaties in het ziekenhuis. Op die manier kan de mantelzorger mee deelnemen aan cruciale gesprekken over diagenose, behandeling en zorg en moet de patiënt niet alle info in z'n eentje verwerken."