Meer drugsdealers opgepakt in Antwerpen in de voorbije weken

"We zien dat de drugshandel in Antwerpen niet te lijden heeft onder de coronacrisis. We brengen meer straatdealers voor de onderzoeksrechter dan voor de lockdown", vertelt parketwoordvoerder Kristof Aerts in "Start Je Dag". "Die stijging heeft verschillende redenen. Veel dealers zitten nog met partijen drugs die ze kwijt willen geraken. Wie nu op straat drugs probeert te verkopen, loopt door de kalmte meer in de kijker. We merken ook dat dealers die we aantreffen vaak grotere dosissen drugs op zak hebben. Op die manier proberen ze hun eigen verplaatsingen te beperken maar lopen ze natuurlijk een groter risico. Voor ons als parket is dat interessant. We kunnen gemakkelijker aantonen dat de dealers niet alleen drugs bezitten maar ook verkopen." Absolute aantallen wil het Antwerpse parket niet kwijt. "Maar we zien toch een enorme stijging sinds midden maart", zegt Aerts.