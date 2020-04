Na méér dan 15 jaar op de vlucht: moordenaar van PS-politicus André Cools gearresteerd in klein Italiaans dorpje

Een assisenproces over de moord volgde pas 12 jaar later, in 2003. Dat had te maken met het omslachtige onderzoek, dat verschillende politieke schandalen aan het licht bracht (zie verder). Solazzo werd uiteindelijk in januari 2004 tot 20 jaar cel veroordeeld voor moord en poging tot moord. Hij had de twee Tunesische huurmoordenaars geronseld, hen naar Luik gebracht en onderdak geboden. Zelf hield hij vol dat hij onschuldig was, maar hij daagde niet op voor zijn proces. Solazzo zei dat hij in Italië voor een ander misdrijf veroordeeld was, en het land niet uitmocht. Hij zei dat hij een nieuw proces zou vragen, maar sindsdien werd het stil.