Waarom maakt de geleidelijke terugkeer naar het "normale" leven ons ook onzeker en bang? 

Vorige week werd al een eerste stap gezet richting het "normale leven" door de opstart van de bedrijven, sinds gisteren mogen we weer enkele mensen ontvangen, en vandaag openen de winkels weer hun deuren. Stap per stap treden we uit de lockdown, maar dat roept niet alleen opluchting op, ook onzekerheid en angst komen bij veel mensen opborrelen.

“Ik ben eerlijk gezegd bang om terug te gaan naar de kledingzaak waar ik werk”, zegt Susha Raemaekers. "Het is een leuk maar klein, smal winkeltje. We hebben accessoires, kleine interieurspulletjes en kleding. Maar het is er zo klein dat je onmogelijk anderhalve meter afstand kunt houden van klanten. Ik ben een sociale, ik help mijn klanten, ben echt met hen bezig. Hoe moet dat dan? Hoe moet dat met kledingstukken die mensen over hun hoofd trekken en beademen? Er is nauwelijks bergplaats. Ik weet het niet. Ik voel me eigenlijk niet zo veilig."