Belronde naar 75-plussers in stad Antwerpen werpt vruchten af: "Al 7% doorverwezen naar hulpverlening"

In totaal zullen er 25.000 75-plussers opgebeld worden. Het gaat om mensen die alleen wonen of die samenwonen met iemand die ouder is dan 60. De bedoeling is na te gaan hoe het met hen gaat in deze coronatijden en of ze eventueel hulp nodig hebben. Tegen het einde van de week zouden er al 10.000 mensen bereikt moeten zijn.