Heel wat bibliotheken in ons land delen in deze bijzondere tijden boekenpaketten uit. Andere, zoals Muntpunt in Brussel en de openbare bibliotheek in Antwerpen starten de komende dagen een alternatieve dienstverlening op. En de honger naar leesvoer is groot. In het Predikheren in Mechelen gingen op 4 weken tijd al 15.000 stuks de deur uit.