Bijkomende coronamaatregelen voor fietsers en voetgangers in Mechelen: sommige fietspaden worden tijdelijk voetpad

“Daar waar het mogelijk is, laten we het fietspad over aan de voetgangers en plaatsen we de fietsers op de rijbaan”, zegt Vicky Vanmarcke, schepen van mobiliteit in Mechelen (Open VLD). “Van dat gedeelte maken we dan een tijdelijke fietsstraat. Zo kunnen fietsers in alle vrijheid en op veilige afstand van elkaar bewegen. Ook de voetgangers krijgen voldoende plaats, want ze mogen daar dus zowel het voetpad als het fietspad gebruiken.”

Er komen ook meer borden langs die wegen met informatie op over hoe je een veilige afstand kan bewaren. Op heel wat plaatsen in Mechelen komen er ook boodschappen op de grond die eraan herinneren dat afstand houden belangrijk is.