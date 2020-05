Binnenkort babytheek in centrum van Lennik

Lennik huurt een handelspand in de Hendrik Ghijselenstraat, dat is een winkelstraat in het centrum van de gemeente. Het gaat om de voormalige geschenkenwinkel ' 't steentje'. In het pand komt naast de babytheek ook een winkel voor tweedehandskleding. Lennik hoopt nog voor de zomer met de twee initiatieven van start te gaan. Het nieuwe project heeft nog geen naam. Inwoners mogen een naam voorstellen.